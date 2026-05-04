«Нечто особенное»: музкритик о влиянии Жучкова на имидж группы «Земляне»

Благодаря влиянию гитариста Игоря Жучкова, о смерти которого стало известно 4 мая, группа «Земляне» стала по-настоящему уникальным рок-коллективом, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, внутри команды стала отчетливо прослеживаться западная манера исполнения и стиль.

Благодаря Жучкову у коллектива «Земляне» заметно преобразились дела, имидж изменился в лучшую роковую манеру. Стал очень отчетливо прослеживаться западный стиль. Сама группа от монотонных, однообразных и, прямо скажем, скучноватых выступлений перешла к более бунтарскому стилю, где уже каждый участник создавал общее шоу. Если до Жучкова все ассоциировали «Землян» с солистом Сергеем Скачковым и хитом «Трава у дома», то группа второй волны — это уже нечто особенное. Кому-то казалось, что выглядят они интереснее, конкурентоспособнее, — сказал Бабичев.

По его мнению, группа второй волны превратилась в тот самый коллектив, который не стыдно было показать на Западе. Он добавил, что этот яркий период, когда Жучков пробыл в команде, продлился ровно до 1992 года, а после его ухода дела музыкантов пошли на спад.

О смерти Жучкова ранее сообщил певец и драматург Виталий Гасаев. Музыканту было 67 лет. Предварительно, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.