04 мая 2026 в 14:06

«Нечто особенное»: музкритик о влиянии Жучкова на имидж группы «Земляне»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Благодаря влиянию гитариста Игоря Жучкова, о смерти которого стало известно 4 мая, группа «Земляне» стала по-настоящему уникальным рок-коллективом, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, внутри команды стала отчетливо прослеживаться западная манера исполнения и стиль.

Благодаря Жучкову у коллектива «Земляне» заметно преобразились дела, имидж изменился в лучшую роковую манеру. Стал очень отчетливо прослеживаться западный стиль. Сама группа от монотонных, однообразных и, прямо скажем, скучноватых выступлений перешла к более бунтарскому стилю, где уже каждый участник создавал общее шоу. Если до Жучкова все ассоциировали «Землян» с солистом Сергеем Скачковым и хитом «Трава у дома», то группа второй волны — это уже нечто особенное. Кому-то казалось, что выглядят они интереснее, конкурентоспособнее, — сказал Бабичев.

По его мнению, группа второй волны превратилась в тот самый коллектив, который не стыдно было показать на Западе. Он добавил, что этот яркий период, когда Жучков пробыл в команде, продлился ровно до 1992 года, а после его ухода дела музыкантов пошли на спад.

О смерти Жучкова ранее сообщил певец и драматург Виталий Гасаев. Музыканту было 67 лет. Предварительно, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
