Нежелание иметь семью, псевдоним, дружба с Галкиным: как живет Цискаридзе

Народный артист РФ Николай Цискаридзе в 52 года продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Цискаридзе

Николай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. В 1984 году поступил в местное хореографическое училище, а спустя три года продолжил обучение в Московской государственной академии хореографии.

В 1993 году Цискаридзе был принят в труппу Большого театра, где вскоре стал ведущим солистом, а затем премьером. Он играл главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и других. По словам артиста, в период активной работы он пережил депрессию.

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть», — признавался он.

В 2013 году Большой театр не продлил контракт с Цискаридзе после ряда конфликтов с ним. В частности, артист критиковал качество реставрации исторической сцены и руководство культурного учреждения. После ухода из театра он стал ректором Санкт-Петербургской академии русского балета им. Вагановой.

Адажио из балета Александра Глазунова «Раймонда» в исполнении звезды Парижской национальной оперы Элизабет Платель и солиста Государственного академического Большого театра России народного артиста России Николая Цискаридзе, 2004 год Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Что известно о личной жизни Цискаридзе

Николай Цискаридзе не женат, детей у него тоже нет. В интервью журналисту Лауре Джугелии он признался, что никогда не хотел создавать семью.

«Ответственность во мне вызвала такое отторжение, что я всегда не хотел семьи, чтобы ни за кого не отвечать. Потому что ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — отметил Цискаридзе.

Своими детьми артист называет воспитанников.

«Правда, они мне неродные. Это мои ученики, которых я очень люблю. Мне не нравится выражение „завести детей“. Это же не котенок. Если даст Бог, у меня будут и свои дети», — говорил он.

Что Цискаридзе говорил об СВО

В сентябре 2022 года Николай Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать Россию за спецоперацию и решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Артист признался, что из-за его позиции с ним прекратили общение многие друзья, но менять свое мнение он не намерен.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — уточнил он.

Как Цискаридзе относится к Пугачевой и Галкину

Николай Цискаридзе продолжает восхищаться народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«Я обожаю Пугачеву. Для меня ее творчество всегда выше всего остального. Несмотря на то, что я знаю Аллу Борисовну, даже имея возможность с ней пообщаться достаточно близко, я все равно не могу сказать, что я знаю Пугачеву. Я люблю Пугачеву, потому что без нее не могу жить», — заявил он в YouTube-шоу «Света вокруг света».

В 2022 году Николай Цискаридзе заменил супруга Пугачевой шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в программе «Сегодня вечером». Артист в интервью для YouTube-канала актрисы Юлии Меньшовой рассказал, что их с комиком связывает многолетняя дружба.

«Ну, во-первых, я очень люблю Макса. Я написал ему тогда еще, что, независимо от того, у кого какое мнение, надеюсь, ты понимаешь, что я всегда есть в твоей жизни, я тебя люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим. Второй момент. Когда была чудовищная непрекращающаяся травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в одной из газет. Для меня этот поступок очень важен. И я его никогда в жизни не забуду», — объяснил Цискаридзе.

Чем сейчас занимается Цискаридзе

Николай Цискаридзе является ректором Академии русского балета имени Вагановой, принимает участие в телепроектах, а также задействован в постановке «Кабала святош» в МХТ им. А. П. Чехова, стоимость билетов на которую, как сообщает НТВ, доходит до 400 тысяч рублей.

В Московском Художественном театре Цискаридзе дебютировал под псевдонимом Максим Николаев.

«На драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним», — объяснял он.

