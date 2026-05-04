В Госдуме призвали «сжечь дотла» места производства дронов на Украине

Вооруженные силы России должны уничтожить места производства беспилотников на территории Украины для ослабления потенциала ВСУ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский заинтересован в срыве празднования Дня Победы в Москве с помощью дронов.

Те, кто запускает беспилотники по Москве, не требуют от них точного попадания — лишь бы поражен был любой жилой дом. Это, по замыслу, должно усиливать панику среди населения России. Конечно, в День Победы такие налеты усилятся, потому что сорвать праздник было бы для Зеленского отдельной радостью и причиной для гордости. В данной ситуации, на мой взгляд, нужно больше внимания уделять не усилению ПВО — системы все равно не дают стопроцентной эффективности, — а уничтожению индустрии дронов на Украине. Логистика, производство, места обучения операторов, позиции запуска — все это необходимо сжечь дотла. Тогда возможности ВСУ существенно уменьшатся, — высказался Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве предназначены исключительно для усиления психологического давления на россиян. По словам депутата, с военной точки зрения подобные действия бессмысленны.