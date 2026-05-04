04 мая 2026 в 14:14

В ГД ответили, что закон о транспортной политике может дать малым городам

Депутат Говырин: новый закон обеспечит транспортную доступность малых городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый закон о транспортной политике обеспечит доступность малых городов соответствующей инфраструктурой, где связность маршрутов напрямую влияет на возможность граждан добраться до больниц, школ и работы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, многие направления в таких населенных пунктах коммерчески слабые.

Для малых городов с новым законом о транспортной политике открывается практическая логика. Транспорт там означает доступ к больнице, школе, работе, райцентру, вокзалу или промплощадке, многие маршруты коммерчески слабые. Подъезд к поселку, автобус до райцентра, согласование рейсов с электричкой станут элементами общей сети региона и выйдут из категории локальных просьб муниципалитета, — пояснил Говырин.

Он отметил, что проект закона вводит конкретные инструменты для системной работы, включая согласование региональных документов с Минтрансом. По его словам, единая опорная транспортная сеть станет основой для стратегических решений и обоснования бюджетного финансирования.

Проект нового закона о транспортной политике вводит конкретные инструменты. Региональные документы планирования будут согласовывать с Минтрансом, и дорога, автовокзал, маршрут и логистический узел увяжутся в одну систему. Единая опорная транспортная сеть и ее генеральная схема становятся основой стратегических решений и обоснования бюджетного и внебюджетного финансирования. Транспортно-экономический баланс позволяет учитывать и прогнозировать грузовые и пассажирские потоки, потребность в инфраструктуре и будущую нагрузку на сеть, — подытожил Говырин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что нештрафуемый порог автомобильной скорости в России не следует снижать из соображений безопасности. По его словам, уменьшение порога до 2–3 км/ч приведет к тому, что водители будут регулярно отвлекаться на спидометр, а не следить за дорогой.

Власть
Россия
законы
Алексей Говырин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
