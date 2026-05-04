Фицо заговорил о будущем поставок электроэнергии на Украину

Власти Словакии не планируют возобновлять аварийные поставки электроэнергии на Украину, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. Он указал на отсутствие оснований для такого шага, передает РИА Новости.

В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии, — сказал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Братиславу не удивит новое прекращение прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины. По мнению словацкого премьера, президент Владимир Зеленский может пойти на такой шаг после того, как Киев получит кредит от Евросоюза.

Позже, после телефонного разговора с Зеленским, Фицо заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов, но подтвердил поддержку евроинтеграции Украины и договорился о взаимных визитах в столицы двух стран. По словам политика, несмотря на разные позиции, его с украинским лидером объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Братиславой и Киевом.