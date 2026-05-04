День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:33

Фицо заговорил о будущем поставок электроэнергии на Украину

Фицо: Словакия не видит причин поставлять электроэнергию Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Словакии не планируют возобновлять аварийные поставки электроэнергии на Украину, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. Он указал на отсутствие оснований для такого шага, передает РИА Новости.

В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии, — сказал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Братиславу не удивит новое прекращение прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины. По мнению словацкого премьера, президент Владимир Зеленский может пойти на такой шаг после того, как Киев получит кредит от Евросоюза.

Позже, после телефонного разговора с Зеленским, Фицо заявил о расхождениях во взглядах по ряду вопросов, но подтвердил поддержку евроинтеграции Украины и договорился о взаимных визитах в столицы двух стран. По словам политика, несмотря на разные позиции, его с украинским лидером объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Братиславой и Киевом.

Европа
Украина
Словакия
Роберт Фицо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.