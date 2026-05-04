Южнокорейское судно содрогнулось от взрыва в Ормузском проливе Yonhap: южнокорейское судно оказалось под ударом в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) якобы атаковал судно, связанное с Южной Кореей, пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сообщение разведки. По его информации, корабль попал под удар, когда стоял на якоре в Ормузском проливе. Как отметили в агентстве, представитель правительства Ирана заявил об отсутствии жертв, добавив, что власти «проверяют точные факты».

Южнокорейское грузовое судно, стоявшее на якоре в Ормузском проливе, предположительно, подверглось нападению, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американские военные получили разрешение наносить удары по катерам Корпуса стражей Исламской революции и иранским ракетным позициям. По информации источников, армия США будет иметь право на такие действия при угрозе судам в Ормузском проливе.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция должна была начаться утром в понедельник, 4 мая, и носить гуманитарный характер.