День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:03

«В первую очередь»: российские войска сожгли секретный отряд ВСУ под Сумами

Военэксперт Джерелиевский: ВС РФ могли ударить по элитному отряду ВСУ под Сумами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Целью удара российских войск по Сумской области в ночь на 4 мая могло стать подразделение Art Division, входящее в состав отряда спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины, предположил в разговоре с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, это формирование считается одним из наиболее технологичных и засекреченных в ГУР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отметил Джерелиевский, переброска Art Division в Сумскую область произошла как раз накануне предполагаемого удара.

Боевики террористической структуры ГУР — одни из приоритетных целей. Они постоянно отслеживаются российскими разведывательными органами, и целеуказания по ним даются в первую очередь, — отметил собеседник издания.

По его словам, удары также наносились по системам ПВО, пусковым установкам РСЗО и ракетным комплексам в Сумской области. Эксперт указал, что ранее этот приграничный регион активно использовался для запуска БПЛА вглубь российской территории.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация со снабжением украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области стала критической. По его словам, противник испытывает серьезные проблемы с логистикой. Российские силы перешли к тактике удушения, постепенно уничтожая тылы ВСУ, отметил журналист.

Россия
ВС РФ
ВСУ
Сумская область
удары
атаки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.