«В первую очередь»: российские войска сожгли секретный отряд ВСУ под Сумами Военэксперт Джерелиевский: ВС РФ могли ударить по элитному отряду ВСУ под Сумами

Целью удара российских войск по Сумской области в ночь на 4 мая могло стать подразделение Art Division, входящее в состав отряда спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины, предположил в разговоре с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, это формирование считается одним из наиболее технологичных и засекреченных в ГУР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отметил Джерелиевский, переброска Art Division в Сумскую область произошла как раз накануне предполагаемого удара.

Боевики террористической структуры ГУР — одни из приоритетных целей. Они постоянно отслеживаются российскими разведывательными органами, и целеуказания по ним даются в первую очередь, — отметил собеседник издания.

По его словам, удары также наносились по системам ПВО, пусковым установкам РСЗО и ракетным комплексам в Сумской области. Эксперт указал, что ранее этот приграничный регион активно использовался для запуска БПЛА вглубь российской территории.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация со снабжением украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области стала критической. По его словам, противник испытывает серьезные проблемы с логистикой. Российские силы перешли к тактике удушения, постепенно уничтожая тылы ВСУ, отметил журналист.