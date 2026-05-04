04 мая 2026 в 15:51

Военэксперт ответил, почему ВСУ не оставляют попыток атаковать Москву

Военэксперт Матвийчук: ВСУ атакуют Москву перед 9 Мая по политическим мотивам

Вооруженные силы Украины наносят удары по Москве в преддверии Дня Победы, руководствуясь политическими мотивами, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, таким образом Киев хочет продемонстрировать возможности своей армии и сорвать торжество.

Москва, по сути, политический центр противостояния мировому фашизму, начиная с 1941 года. Сегодня здесь готовится грандиозное мероприятие, посвященное памяти победы над этой мразью. Я думаю, что кураторы Украины, да и украинцы-неонацисты, решили, во-первых, испортить нам праздник, а во-вторых, показать, что мы находимся в зоне досягаемости и ВСУ могут делать все, что хотят. Это, конечно, политический пиар с точки зрения террористических действий. Куда попал украинский беспилотник минувшей ночью? В жилую многоэтажку, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что Россия уже давно имела возможность уничтожить и превратить в руины Дарницу, Оболонь и Святошино в Киеве. Однако, добавил военный эксперт, это недопустимо, поскольку там проживают мирные жители, оказавшиеся под властью политического режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании обломков беспилотного летательного аппарата в здание, расположенное в районе Мосфильмовской улицы на западе города. По его информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
