Врач опровергла опасный миф о мужском здоровье

Проблему импотенции, вопреки некоторым мнениям, нельзя решить с помощью таблеток, заявила в беседе с «ФедералПресс» психиатр Эстер Вавилонская. По ее словам, зачастую эректильная дисфункция вызвана проблемами с ментальным здоровьем.

В обществе циркулирует миф: главная мужская проблема сексуального здоровья — это импотенция, которая решается она одной таблеткой. Это глубокое и опасное заблуждение. Потенция — не цель и не механическая функция, а индикатор состояния всего организма. Когда ко мне приходит мужчина с жалобой на эректильную дисфункцию, я слышу не урологический симптом, а крик о помощи. Тело говорит: «Я перегружено. Мой кортизол зашкален, тестостерон упал, душа истощена, а смысл потерян». Давать в этот момент только таблетку — все равно что заклеивать лампочку Check Engine на приборной панели автомобиля, — высказалась Вавилонская.

Она отметила, что в такой ситуации нужен комплексный подход, включающий гормональную коррекцию, психотерапию, нормализацию сна и не только. По словам врача, от проблемы можно будет избавиться, когда мужчина найдет источник хронического стресса, истощающего организм, и решит все накопившиеся проблемы.

Ранее уролог Леонид Боханов заявил, что гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию. По его словам, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.