04 мая 2026 в 16:36

Врач опровергла опасный миф о мужском здоровье

Психиатр Вавилонская: проблему импотенции нельзя решить с помощью таблеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проблему импотенции, вопреки некоторым мнениям, нельзя решить с помощью таблеток, заявила в беседе с «ФедералПресс» психиатр Эстер Вавилонская. По ее словам, зачастую эректильная дисфункция вызвана проблемами с ментальным здоровьем.

В обществе циркулирует миф: главная мужская проблема сексуального здоровья — это импотенция, которая решается она одной таблеткой. Это глубокое и опасное заблуждение. Потенция — не цель и не механическая функция, а индикатор состояния всего организма. Когда ко мне приходит мужчина с жалобой на эректильную дисфункцию, я слышу не урологический симптом, а крик о помощи. Тело говорит: «Я перегружено. Мой кортизол зашкален, тестостерон упал, душа истощена, а смысл потерян». Давать в этот момент только таблетку — все равно что заклеивать лампочку Check Engine на приборной панели автомобиля, — высказалась Вавилонская.

Она отметила, что в такой ситуации нужен комплексный подход, включающий гормональную коррекцию, психотерапию, нормализацию сна и не только. По словам врача, от проблемы можно будет избавиться, когда мужчина найдет источник хронического стресса, истощающего организм, и решит все накопившиеся проблемы.

Ранее уролог Леонид Боханов заявил, что гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию. По его словам, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.

Здоровье
мужчины
психиатры
врачи
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
