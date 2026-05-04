04 мая 2026 в 16:39

«Логистика рассыпается»: Коц увидел признаки «удушения» тылов ВСУ

Ситуация со снабжением украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области стала критической, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем канале на платформе МАКС. По его словам, противник испытывает серьезные проблемы с логистикой. Российские силы перешли к тактике удушения, постепенно уничтожая тылы ВСУ, отметил журналист. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

У ВСУ рассыпается логистика. Картина по Ореховскому направлению к началу мая складывается показательная. Командование 58-й армии перенесло акцент с продольного движения вдоль Днепра на охват Орехова — и одновременно группировка войск «Восток» вышла западнее Гуляйполя. Для ВСУ это означает постепенное удушение их тылов, — написал Коц.

Как отметил журналист, российские войска работают в районе села Запасного, что позволяет эффективно применять FPV-дроны и артиллерию. По его словам, районы, примыкающие к Малой Токмачке и Новоданиловке, находятся под постоянным огнем с южной стороны.

В результате любое движение колесной техники по трассе Н-08 оперативно фиксируется и уничтожается, указал военкор. Подвоз боеприпасов и горючего возможен лишь на мотоциклах и пикапах, а тяжелая техника при ротации становится первоочередной мишенью для ВС РФ. По оценкам Коца, ВСУ еженедельно теряют десятки единиц автомобильной техники.

Если группировка войск «Восток» закрепится за Воздвижевкой и Малиновкой, а «Днепр» добавит охват с запада, мы увидим классическую конфигурацию полуокружения — с одним перегруженным коридором через Камышеваху. И тогда вопрос Орехова решится не штурмом, а логистикой, — заключил военкор.

Ранее Коц сообщил, что российские войска полностью завершили охват Константиновки с трех сторон, установив контроль над населенным пунктом Ильиновка. По его словам, подразделения окружили город с юго-запада, юга и юго-востока.

