Путин поручил кабмину ускорить развитие ядерной медицины В России появится рабочая группа по ядерным технологиям в медицине

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами развития и практического применения ядерных технологий в медицине. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

Новая структура будет координировать усилия различных ведомств для внедрения передовых методов диагностики и лечения в российское здравоохранение. К работе будут привлечены Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, Российская академия наук, корпорация «Росатом» и Курчатовский институт.

Обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, — говорится в документе.

Ранее Путин поручил до августа принять меры по сокращению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов 26 марта. Как сообщается, для достижения этой цели необходимо включить соответствующие мероприятия в отраслевые программы повышения производительности труда в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».