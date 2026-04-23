Песков рассмеялся в ответ на вопрос об увольнениях в правительстве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможных кадровых изменениях в правительстве РФ и опроверг возможность отставок. Журналист Александр Юнашев поинтересовался, ожидаются ли перестановки после недавних критических замечаний Владимира Путина касательно темпов экономического роста, и опубликовал ответ пресс-секретаря.

Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте! — заявил Песков.

Ранее Путин призвал не задирать тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства. В ходе совещания с главами российских муниципальных образований он подчеркнул, что необходимо контролировать этот процесс, поскольку необоснованный рост тарифов, к сожалению, «иногда случается».

Перед этим президент поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, и заняться ликвидацией последствий ЧС. Глава государства добавил, что время летит быстро и если затянуть, то все работы перейдут на зиму. Он также сравнил мощные дожди в республике с тропическими ливнями.