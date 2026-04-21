Путин сравнил осадки в Дагестане с тропическими ливнями

Осадки в Дагестане, которые привели к наводнению, сопоставимы по мощности с тропическими ливнями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, за несколько часов в регионе выпала месячная норма осадков.

Единовременно прямо, да? За несколько часов, по-моему, там месячная норма. Тропический ливень какой-то, — сказал Путин.

Глава государства также поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Путин добавил, что время летит быстро, а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Дагестане по-прежнему подтоплены 54 жилых дома, 59 частных участков и три участка дорог. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, среди них 170 детей. В МЧС уточнили, что все оперативные службы продолжают работу в районах, пострадавших от подтоплений. Специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку территорий. Также оказывается адресная помощь жителям, ведется расчистка дорог, осуществляется вывоз мусора.