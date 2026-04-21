Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:06

Путин сравнил осадки в Дагестане с тропическими ливнями

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Осадки в Дагестане, которые привели к наводнению, сопоставимы по мощности с тропическими ливнями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. По его словам, за несколько часов в регионе выпала месячная норма осадков.

Единовременно прямо, да? За несколько часов, по-моему, там месячная норма. Тропический ливень какой-то, — сказал Путин.

Глава государства также поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Путин добавил, что время летит быстро, а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Дагестане по-прежнему подтоплены 54 жилых дома, 59 частных участков и три участка дорог. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, среди них 170 детей. В МЧС уточнили, что все оперативные службы продолжают работу в районах, пострадавших от подтоплений. Специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку территорий. Также оказывается адресная помощь жителям, ведется расчистка дорог, осуществляется вывоз мусора.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.