Диетолог перечислила самые безвредные соусы для шашлыков

К шашлыкам прекрасно подойдут соусы на основе авокадо или свежих томатов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, наиболее полезную добавку к основному блюду можно приготовить с использованием кисломолочных продуктов.

Самые безвредные соусы к шашлыкам — приготовленные из кисломолочных продуктов. Из не совсем традиционной для средней полосы продукции рекомендуется использовать катык, мацони или греческий йогурт. Можно взять банальную сметану или какой-то питьевой йогурт. Хорошо может подойти и томатный соус, но, опять же, приготовленный своими руками. Его можно сделать из хорошей томатной пасты или свежих овощей. Также предлагается экзотический вариант, например, из авокадо, — сказала Мизинова.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы для маринада шашлыка. По словам телеведущего, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.