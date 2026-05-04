Госпошлина за гражданство России может вырасти до 50 тыс. рублей

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий существенное увеличение государственных пошлин за оформление правового статуса в стране. Согласно документу, стоимость приема в российское гражданство или выхода из него планируется поднять до внушительной суммы 50 тыс. рублей.

За прием <...> и выход из гражданства — 50 тыс. рублей, — указано в сопроводительной записке.

Также предлагается повысить сборы за выдачу и замену вида на жительство до 30 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно. Одновременно с ростом тарифов власти предусмотрели льготы для определенных категорий заявителей. Процедура станет полностью бесплатной для уроженцев СССР, участников госпрограммы по переселению соотечественников, а также для иностранцев, заключивших контракт на военную службу в период СВО.

Дополнительно законопроект закрепляет право россиян оформлять гражданство ребенку по рождению в дистанционном формате через онлайн-сервисы. Данные меры направлены на упрощение интеграции близких по культуре людей при одновременном усилении финансового контроля в миграционной сфере.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс России. Так, пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.