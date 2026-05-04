День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 10:48

Госпошлина за гражданство России может вырасти до 50 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий существенное увеличение государственных пошлин за оформление правового статуса в стране. Согласно документу, стоимость приема в российское гражданство или выхода из него планируется поднять до внушительной суммы 50 тыс. рублей.

За прием <...> и выход из гражданства — 50 тыс. рублей, — указано в сопроводительной записке.

Также предлагается повысить сборы за выдачу и замену вида на жительство до 30 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно. Одновременно с ростом тарифов власти предусмотрели льготы для определенных категорий заявителей. Процедура станет полностью бесплатной для уроженцев СССР, участников госпрограммы по переселению соотечественников, а также для иностранцев, заключивших контракт на военную службу в период СВО.

Дополнительно законопроект закрепляет право россиян оформлять гражданство ребенку по рождению в дистанционном формате через онлайн-сервисы. Данные меры направлены на упрощение интеграции близких по культуре людей при одновременном усилении финансового контроля в миграционной сфере.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс России. Так, пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Власть
кабмин
пошлины
гражданство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, сколько малины безопасно съесть за день
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.