Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 20:14

Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз

Правкомиссия увеличила пошлины за ВНЖ для иностранцев до 30 тыс. рублей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Документ также предполагает значительное увеличение других миграционных пошлин.

Внести во вторую часть Налогового кодекса РФ следующие изменения. В пункте 1 ст. 333.28 следующие изменения: за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства — пошлину в 30 тыс. рублей, — говорится в документе.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, прием в гражданство подорожает с 4,2 до 50 тыс. рублей, разрешение на временное проживание — с 1,9 до 15 тыс., а приглашение на въезд — с 960 до 8 тыс. рублей за каждого приглашенного. При этом для заключивших контракт с ВС РФ и членов их семей, а также для участников программы переселения соотечественников предусмотрено освобождение от уплаты пошлин. Ожидается, что с 1 июля 2026 года дополнительные доходы бюджета от нововведений составят около 7,9 млрд рублей в год.

Ранее правительство России уточнило правила получения единого пособия на детей для иностранцев. С 1 апреля 2027 года приехавшие в РФ граждане смогут претендовать на выплату только после пяти лет постоянного проживания в статусе россиянина. Исключение сделали для получивших гражданство по рождению, участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.