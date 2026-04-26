Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 09:03

В России изменили условия выплат единого пособия на детей мигрантов

Кабмин ввел ценз оседлости для получения детских пособий в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приехавшие в Россию иностранцы с 1 апреля 2027 года смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Сейчас выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в социальной поддержке, являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны.

Теперь же правительство уточнило формулировку. Так, чтобы получить право на единое пособие, нужно «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет». Требование не распространяется на получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином, а также на участников программы по переселению соотечественников, участников СВО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что россиянам в конце апреля досрочно перечислят ряд детских пособий и часть пенсий. Как уточнил депутат Госдумы Алексей Говырин, изменения связаны с графиком выплат перед длинными майскими праздниками. Так, 29 и 30 апреля досрочно через банк поступят три детских пособия.

Общество
Россия
дети
выплаты
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.