Володин сообщил о 8000 аннулированных ВНЖ мигрантов

Вячеслав Володин
В России за первый квартал было аннулировано более 8000 видов на жительство, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил в мессенджере МАКС спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, принятые федеральные законы для борьбы с нелегальной миграцией демонстрируют свою эффективность.

Особое внимание Володин уделил мерам по пресечению фиктивных браков и отцовства, которые теперь являются законным основанием для отказа в легализации. Депутаты планируют и дальше совершенствовать законодательство, вводя новые требования к трудовой деятельности иностранных граждан.

В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие, — сообщил политик.

Статистика также фиксирует существенное снижение выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство — более чем на 27% по обоим пунктам. В целом общее число въехавших в страну мигрантов в первом квартале сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуме планируют принять ряд законов о борьбе с мошенниками. Среди проектов — маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

