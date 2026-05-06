Володин сообщил о 8000 аннулированных ВНЖ мигрантов

В России за первый квартал было аннулировано более 8000 видов на жительство, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил в мессенджере МАКС спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, принятые федеральные законы для борьбы с нелегальной миграцией демонстрируют свою эффективность.

Особое внимание Володин уделил мерам по пресечению фиктивных браков и отцовства, которые теперь являются законным основанием для отказа в легализации. Депутаты планируют и дальше совершенствовать законодательство, вводя новые требования к трудовой деятельности иностранных граждан.

В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Планируем в ходе весенней сессии выйти на ее принятие, — сообщил политик.

Статистика также фиксирует существенное снижение выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство — более чем на 27% по обоим пунктам. В целом общее число въехавших в страну мигрантов в первом квартале сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

