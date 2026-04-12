Правительство России утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова

Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, сообщает пресс-служба кабмина. В ведомстве отметили, что там будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских работ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента, — указано в материале.

Для этого будет реорганизован ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге — его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова». Минпромторгу России поручили до 15 мая завершить мероприятия, связанные с реорганизацией.

До этого Московский научно-исследовательский институт радиосвязи разработал и провел испытания спутниковой антенны «Эфир-600», предназначенной для обеспечения широкополосной связью и доступом в интернет на борту воздушных судов. Как пояснили разработчики, антенна способна самостоятельно наводиться на спутник, захватывать и удерживать канал связи и передавать информацию в режиме реального времени независимо от скорости и высоты полета.