12 апреля 2026 в 11:44

Правительство России утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости
Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, сообщает пресс-служба кабмина. В ведомстве отметили, что там будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских работ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента, — указано в материале.

Для этого будет реорганизован ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге — его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова». Минпромторгу России поручили до 15 мая завершить мероприятия, связанные с реорганизацией.

До этого Московский научно-исследовательский институт радиосвязи разработал и провел испытания спутниковой антенны «Эфир-600», предназначенной для обеспечения широкополосной связью и доступом в интернет на борту воздушных судов. Как пояснили разработчики, антенна способна самостоятельно наводиться на спутник, захватывать и удерживать канал связи и передавать информацию в режиме реального времени независимо от скорости и высоты полета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, зачем Россия инициировала перемирие
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

