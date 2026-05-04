«Человек и закон»: что с программой после смерти Пиманова, кто ведущий

После внезапной смерти Алексея Пиманова программа «Человек и закон» на Первом канале осталась без ведущего. Лишился руководителя и медиахолдинг «Красная звезда», который Пиманов возглавлял. В состав структуры входит телеканал «Звезда». Останется ли в эфире «первой кнопки» легендарная правовая передача, кто продолжит дело Пиманова — в материале NEWS.ru.

Что сказали на Первом канале о будущем «Человека и закона»

Президент медиахолдинга «Красная звезда» телеведущий, журналист Алексей Пиманов умер 23 апреля от острого инфаркта. Для близких, друзей и коллег его внезапный уход стал потрясением. Пиманов никогда не жаловался на здоровье, занимался спортом и не имел вредных привычек. На церемонии прощания в траурном зале Троекуровского кладбища генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, обращаясь к гробу с телом коллеги и друга: «Как мы будем без тебя, мы еще не знаем».

Последний выпуск «Человека и закона» Пиманов успел записать за сутки до смерти. 30 апреля программа должна была выйти в эфир. Но ее убрали из сетки вещания. На первой и второй майских неделях в сетке также стоит другая передача. В пресс-службе Первого канала воздержались от комментариев о будущем программы: официальной информации пока нет.

Почему журналист Метлина вспомнила пример программы Влада Листьева

Коллега Пиманова журналист и телеведущая Наталья Метлина напомнила, что «Человек и закон» выходит с 1970 года, это один из брендов телеканала. Она убеждена, что Первый канал сохранит передачу в эфире как «важный проект с точки зрения человеческой справедливости».

Константин Эрнст Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Константин Львович Эрнст сказал на похоронах [Пиманова]: „Очень хотел бы, чтобы программа существовала и дальше. 1 мая и 8 мая — праздничная сетка, поэтому [передача] и не вышла. Думаю, за эти две недели Первый канал определится с ведущим“», — сказала Метлина в беседе с NEWS.ru.

Она добавила, что в качестве нового ведущего совершенно точно не подойдет просто медийное лицо — актер, певец или даже политик, который будет читать текст с суфлера. «В таком случае это будет предательством Пиманова, на мой взгляд», — считает собеседница. Ведущий программы такого уровня и статуса, по ее мнению, должен уметь сам проводить журналистские расследования и понимать темы, интересные зрителям. Так, как это и умел, и понимал Пиманов, уточнила она.

Возможно, предположила Наталья, на первых порах программу дадут попробовать вести нескольким медийным фигурам по очереди. Так было с передачей «Час Пик» после гибели Владислава Листьева. В этом случае руководство канала и зрители смогут оценить, кто из кандидатов более органично смотрится в кадре, пояснила Метлина.

Могут ли занять место Пиманова в кадре его сыновья

Ведущая Первого канала Лариса Вербицкая выразила мнение в беседе с NEWS.ru, что стать лицом «Человека и закона» должна личность с высоким авторитетом и безупречной репутацией. Но это — спустя какое-то время. Пока в эфир, по ее мнению, будут выходить повторы выпусков с Пимановым. Подобный вариант тоже практикуют на телевидении. Он позволяет руководству канала, сотрудникам передачи и зрителям немного прийти в себя после внезапной трагедии.

Друг Пиманова дрессировщик Аскольд Запашный предположил, что руководство Первого канала выведет в кадр нового героя, неизвестного широкой публике. «У нас очень много достойных людей сейчас. И среди молодых журналистов найдется немало отличных ребят, которые смогут достойно продолжить дело Алексея Викторовича», — считает Запашный.

Аскольд Запашный Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телевизионный критик Александр Горбунов предположил в разговоре с NEWS.ru, что выпуски передачи с новым ведущим выйдут уже в новом телесезоне. До окончания нынешнего осталось меньше месяца, на лето передачи обычно уходят в отпуск. По его мнению, вряд ли решение о новом ведущем канал будет принимать в спешке сейчас. А уже в новом сезоне программу, возможно, будет вести один из сыновей Пиманова — Денис или Артем, полагает Горбунов.

«Оба сына Алексея Викторовича работают над этой программой за кадром. Не исключаю, что кто-то из них будет вести программу. Есть пример КВН: когда не стало Александра Васильевича Маслякова, игру продолжил вести его сын с другими ведущими в параллели. Здесь могут пойти по такому же принципу», — полагает эксперт.

Либо Первый канал может пригласить ведущего, который уже имеет опыт работы в передаче похожего формата. «Например, Влад Чижов, многолетний ведущий программы „Решала“ на канале „ЧЕ“. Эта передача тоже решает очень непростые вопросы обычных телезрителей. Чижов, кстати, даже какую-то программу пытался вести на Первом канале, то есть к нему уже присматривались», — напомнил Горбунов.

Место ведущего в «Человеке и законе», по его мнению, также мог бы занять адвокат Павел Астахов, у него достаточно большой опыт работы в кадре. «Могут рассмотреть более или менее известного адвоката [в качестве нового лица проекта]. Это тоже чисто гипотетически, если посмотреть исходя из формата программы и задач», — предположил Горбунов.

При этом собеседник отказался назвать вероятного нового руководителя холдинга «Красная звезда». По его мнению, это не прогнозируемо на данный момент. «Бывают непредсказуемые ситуации: приходят люди из бизнеса, не из телевизионного, не медийного, [и возглавляют холдинг]... Раз это актив Министерства обороны (холдинг „Красная звезда“. — NEWS.ru), то они примут решение и обязательно об этом объявят, но предугадать невозможно», — заключил Горбунов.

Читайте также:

Уход от Дунаевского, отъезд в США, скандал с сыном: как живет Андрейченко

Умер Пиманов: шок семьи, реакция Путина — что будет с «Человеком и законом»

Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек