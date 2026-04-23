Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»

Бессменный ведущий телепередачи «Человек и закон» скончался в Москве. Что случилось с Алексеем Пимановым, каким он запомнился зрителям, что было в его карьере, что известно о последних днях жизни и причинах смерти?

Когда умер Алексей Пиманов, причины смерти, последние дни

23 апреля Первый канал российского телевидения сообщил о смерти Алексея Пиманова.

«Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер. Четверть века он вел программу „Человек и закон“. И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом „Красная звезда“», — гласит сообщение в Telegram-канале «Первый канал. Новости».

Телеведущему было 64 года.

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили на Первом.

О последних днях жизни журналиста подробностей нет. Последние годы Пиманов руководил медиахолдингом «Красная звезда» и все больше занимался кинематографом, который называл своим главным увлечением.

Биография, семья, где успел поработать Алексей Пиманов на ТВ

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве, служил в армии на космодроме Байконур, окончил технический вуз и начал свою карьеру на телевидении в 1986 году в качестве оператора.

С 1989 года Пиманов перешел в редакцию общественно-политических программ ЦТ Гостелерадио СССР и стал ведущим программы «Ступени». В дальнейшем он работал специальным корреспондентом ТК «ВиД», выпускал программу «За Кремлевской стеной» (с 1992 по 1994 год), в которой раскрывал закулисные истории ключевых событий российской действительности.

К этому времени распался его первый брак с Валерией Архиповой, с которой он познакомился еще в техникуме в конце 1970-х. В браке родились сыновья Денис и Артем.

Продюсер, режиссер и телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 1992 году Пиманов сошелся с Валентиной Ждановой, редактором программы «За Кремлевской стеной». Чтобы быть вместе, они разошлись со своими супругами. Пиманов стал приемным отцом ее дочери Дарьи. Брак длился около 20 лет.

В 1993 году Пиманов возглавил студию «Резонанс» в ТРК «Останкино» и вошел в состав временного президентского совета по совершенствованию защиты свободы слова. В дальнейшем вел спортивные передачи, пока в 1996 году не стал гендиректором ТК «Останкино» и ведущим программы «Человек и закон».

Третьей женой Алексея Пиманова стала актриса Ольга Погодина: они познакомились в 2007 году на кастинге сериала «Александровский сад» и вошли в состав учредителей кинокомпании «ОДА-Фильм».

Пиманов и Погодина тайно поженились в 2013-м. Тогда же он подтвердил, что возглавил медиахолдинг «Красная звезда», и некоторое время был сенатором от Республики Тыва в Совфеде.

«Я-то как раз стараюсь, как только могу, своих близких оберегать от публичности», — подчеркивал Пиманов в интервью.

Главные достижения, награды, передачи, фильмы Алексея Пиманова

Пиманов прежде всего известен в качестве телеведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, он снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов.

Пиманов снял фильмы «Александровский сад» (2005), «Три дня в Одессе» (2007), «Охота на Берию» (2008), «Мужчина в моей голове» (2009), «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015), «Крым» (2017), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2022), «Водитель-олигарх» (2024).

Режиссер Алексей Пиманов (в центре) на съемках художественного фильма «Крым» в Севастополе Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Среди документальных — «Неизвестный Кремль», «Неизвестная блокада», «Светлана Сталина. Побег из семьи», «Дневники Власика», «Лаврентий Берия: от ареста до расстрела», «Загадка убийства Кирова. Женский след» и другие.

Программа «Человек и закон» в 2025 году отметила 55 лет в эфире. За это время вышло более 2 тыс. выпусков, освещавших репортажи из залов суда, с мест преступлений, рассказы о коррупции, мошенничестве, терроризме и другие злободневные темы. Зрителям запомнилась музыкальная заставка — Токката ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

«Психологически это тяжело — каждую неделю не развлекать, а включаться в людские трагедии и беды», — делился Пиманов.

Пиманов в 2022 году удостоен звания народного артиста РФ, стал обладателем премии Минобороны РФ в области культуры и искусства, Гран-при ХVI Международного фестиваля военного кино им. Озерова и награды «Солдат истории» за ленту «Крым», а также кинопремии «Золотой орел» за проект «Жуков».

