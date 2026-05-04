Политолог объяснил, зачем Пашинян на самом деле пошел на сближение с ЕС Политолог Перенджиев: Пашинян надеется удержать власть с помощью Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что сможет удержать власть в стране при помощи Евросоюза, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru политолог Александр Перенджиев. Именно поэтому глава армянского правительства решился на «разворот» в сторону Запада, полагает эксперт.

Пашинян надеется удержать власть с помощью Евросоюза, потому и пошел на сотрудничество с ним, полностью переориентировавшись на Запад, — считает аналитик.

Перенджиев отметил, что этот курс поддерживает мощная армянская диаспора во Франции. Кроме того, лоббисты самого Пашиняна в западных кругах добиваются для него поддержки со стороны Евросоюза, уверен собеседник.

Пашинян готов оторваться от России и стать чем-то вроде новой «анти-России». <…> И Евросоюз не ограничивается одним Пашиняном. В этом заключается политика ЕС: Украина уже стала «анти-Россией», Молдавию превращают в нее же, давят и на Грузию, — добавил Перенджиев.

Ранее политолог Геворг Мирзаян предположил, что Никол Пашинян может довести Армению до состояния «второй Украины». По его словам, Запад использует регион Южного Кавказа как еще одну антироссийскую площадку.