04 мая 2026 в 18:38

Политолог объяснил, зачем Пашинян на самом деле пошел на сближение с ЕС

Политолог Перенджиев: Пашинян надеется удержать власть с помощью Евросоюза

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что сможет удержать власть в стране при помощи Евросоюза, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru политолог Александр Перенджиев. Именно поэтому глава армянского правительства решился на «разворот» в сторону Запада, полагает эксперт.

Пашинян надеется удержать власть с помощью Евросоюза, потому и пошел на сотрудничество с ним, полностью переориентировавшись на Запад, — считает аналитик.

Перенджиев отметил, что этот курс поддерживает мощная армянская диаспора во Франции. Кроме того, лоббисты самого Пашиняна в западных кругах добиваются для него поддержки со стороны Евросоюза, уверен собеседник.

Пашинян готов оторваться от России и стать чем-то вроде новой «анти-России». <…> И Евросоюз не ограничивается одним Пашиняном. В этом заключается политика ЕС: Украина уже стала «анти-Россией», Молдавию превращают в нее же, давят и на Грузию, — добавил Перенджиев.

Ранее политолог Геворг Мирзаян предположил, что Никол Пашинян может довести Армению до состояния «второй Украины». По его словам, Запад использует регион Южного Кавказа как еще одну антироссийскую площадку.

Страны СНГ
Армения
Евросоюз
Никол Пашинян
Кристина Воронина
Елена Васильченко
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
