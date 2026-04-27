Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) запустила новый бренд косметики. Она начала разрабатывать его еще во время домашнего ареста и до того, как узнала о своем заболевании — раке четвертой стадии. Кто из коллег по шоу-бизнесу осудил Лерчек за ее активность и высказался в ее защиту, как она себя чувствует — в материале NEWS.ru.

Где блогерша Лерчек взяла деньги на развитие бизнеса

Чекалина вместе с гражданским мужем Луисом Сквиччиарини презентовала новый бренд косметики Eyya Skin. Это второй проект Лерчек в данной сфере. Первый был успешным, но она отказалась от него из-за долгов и вышла из состава учредителей компании.

Новая марка представляет собой уходовую линию за лицом и телом, а также блеск для губ. Блогерша позиционирует косметику как натуральную, высочайшего качества, на основе экзосомов. Это микроскопические внеклеточные пузырьки, активирующие процессы восстановления и омоложения кожи.

«Я не знаю, что будет дальше. Никто не знает. И мне важно, чтобы дальше — если меня не будет — этот бренд жил и продолжал нести то, во что я верю», — написала Лерчек на сайте марки.

Танцор Сквиччиарини сообщил в интервью в соцсетях, что это он дал Валерии деньги на раскрутку бизнеса.

«Я хотел открыть свою школу, танцевальную студию — это всегда было моей мечтой. Но у меня появилась возможность развивать дело вместе с Лерой. Я верю в ее проект. Это был хороший выбор», — сказал Сквиччиарини.

Что Боня, Кушанашвили и Рудковская сказали о больной раком блогерше Чекалиной

Блогерша Виктория Боня поддержала Чекалину. Она заявила, что Лерчек, как любой человек в ее состоянии, хочет жить в привычном для себя графике: ходить в рестораны, водить машину и работать.

«У Валерии есть желание жить. То, что она что-то создает, характеризует [ее как сильную личность], поэтому ее многие любят. <…> А мы (скептики. — NEWS.ru) не верим, что человек в таком состоянии может думать еще о чем-то, кроме лечения», — подчеркнула Боня.

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диджей Катя Гусева в разговоре с NEWS.ru также поддержала Валерию, сказав, что готова приобрести косметику ее бренда. «Человек болеет, я желаю ей скорейшего выздоровления. Для чего она выпустила косметику? Точно не ради хайпа. Ей надо на что-то жить, кормить детей, лечиться», — высказала мнение Гусева.

Продюсер Яна Рудковская призвала Чекалину найти силы для борьбы с болезнью ради своих детей. В соцсетях продюсер пообещала навестить Лерчек в больнице.

Между тем онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru заявил, что у Чекалиной скоро пройдут отеки. Он отметил, что такое состояние часто наблюдается в период химиотерапии и является ожидаемой реакцией организма.

Журналист Отар Кушанашвили в свою очередь скептически высказался в своем интернет-шоу «Какого?!» о Лерчек и Луисе. Его внимание привлекли снимки, которые Сквиччиарини сделал в медучреждении.

По словам Кушанашвили, когда он лечился от онкологии, то также снимался в больнице, как и Лерчек. При этом шоумен подчеркнул, что не делал фото, чтобы вызывать жалость. Наоборот, даже в тяжелые моменты он старался улыбаться, показывая родным и друзьям, что у него все хорошо.

«Я не записывал фото и видео, давя на жалость. Я записывал, потому что мне говорили, что какой-то человек беспокоится о тебе. Меня фотографировали, чтобы донести до человека, что я живой. Я лежал там же, в центре имени Блохина (где лечится и Лерчек. — NEWS.ru)», — сказал Кушанашвили.

Сколько блогерша Лерчек заработает на косметике

В соцсетях на бренд косметики Лерчек за три дня подписались более 170 тысяч человек. Бьюти-блогер и визажист Полина Мечковская в беседе с NEWS.ru отметила, что так называемые локальные бренды сегодня популярны. По ее словам, любая косметика разрабатывается тщательно два года (об этом говорила и Лерчек). Вместе с тем экзосомы в косметологии нельзя считать инновацией. Бум на них был два года назад, подчеркнула эксперт.

«Есть профессиональные бренды по уходу за лицом с экзосомами, они давно представлены на рынке. Этой инновации два года», — отметила специалист.

Мечковская заявила, что подозревает Чекалину в манипуляции чувствами своих поклонников.

«Они (Валерия и Луис. — NEWS.ru) решили сорвать куш на [чувствах] соболезнующих, запустив мощнейшую пиар-акцию, [используя болезнь как инфоповод]. Постоянно подчеркивают, что Лерчек — многодетная мама, которая находится в тяжелой ситуации. У нас в стране любят жалеть, на этом (на фоне болезни. — NEWS.ru) сколько угодно можно заработать, миллионы», — высказала мнение собеседница.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что видели фото Лерчек в спортивном зале, на которых она неплохо выглядела. Луис в ответ написал, что тренировки Валерии прописали врачи — в ее состоянии физкультура полезна.

Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чекалина ранее подала иск в суд на 2,4 млн рублей к своему бывшему стилисту Эльвире Янковской. Лерчек обвиняет ее в продаже поддельных люксовых вещей. Требования были предъявлены в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому Янковская проходит в статусе обвиняемой.

Кроме того, Чекалина заявила, что стилист использовала ее имя в личных целях для получения скидки в салонах и доступа на закрытые мероприятия под предлогом связей.

