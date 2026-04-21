Телеведущая раскрыла, почему женщинам нравится жить с абьюзерами Диджей Катя Гусева: если женщина живет с абьюзером, значит ей нравится

Если женщина живет с абьюзером, значит ей нравится, заявила корреспонденту NEWS.ru телеведущая и диджей Катя Гусева на премии журнала FB «Женщина года». По ее словам, люди сами ищут себе таких спутников.

Я поняла одно — кто живет с абьюзерами, им это нравится. Если мужчина выбирает такую женщину, значит ему классно, ему кошечка не нужна. А вот женщина-кошечка находит себе абьюзера, потому что ей хочется применения силы. Иногда это бывает неадекватно. Но бывает — выбесили, — заявила она.

Ранее психолог Екатерина Ильичева рассказала, что абьюз проявляется не только в физическом насилии. К признакам эмоционального насилия она отнесла игнорирование, газлайтинг, гиперопеку и вербальную агрессию.

До этого психолог Александр Бережной рассказал, что открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга. Эксперт также посоветовал принимать решения на основе своих ценностей и без ориентира на мнение других.