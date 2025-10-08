Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:09

Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга

Психолог Бережной: открытый и честный диалог с людьми предотвратит газлайтинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга — формы социального доминирования, которая может маскироваться под заботу, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Александра Бережного. Он отметил, что прозрачный диалог вносит ясность в отношения. Эксперт также посоветовал принимать решения на основе своих ценностей и без ориентира на мнение других.

Решения — от мгновенных до стратегических — необходимо принимать, отвечая на вопросы: «Насколько мне выгодно то решение, которое я сейчас принимаю? Кому оно будет выгодно? Когда я принимаю решения, я в контакте с собой и своей силой?посоветовал Бережной.

Он также порекомендовал «сформировать внутреннюю целостность и чувства собственной ценности». Для этого необходимо научиться признавать личные авторитеты и цели, пояснил психолог.

Ранее психолог Юлия Тарибо заявила, что первым шагом к восстановлению после расставания с абьюзером является признание факта насилия. По ее словам, жертва не должна подавлять свои эмоции.

общение
взаимоотношения
общество
психологи
