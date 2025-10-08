Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга Психолог Бережной: открытый и честный диалог с людьми предотвратит газлайтинг

Открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга — формы социального доминирования, которая может маскироваться под заботу, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Александра Бережного. Он отметил, что прозрачный диалог вносит ясность в отношения. Эксперт также посоветовал принимать решения на основе своих ценностей и без ориентира на мнение других.

Решения — от мгновенных до стратегических — необходимо принимать, отвечая на вопросы: «Насколько мне выгодно то решение, которое я сейчас принимаю? Кому оно будет выгодно? Когда я принимаю решения, я в контакте с собой и своей силой? — посоветовал Бережной.

Он также порекомендовал «сформировать внутреннюю целостность и чувства собственной ценности». Для этого необходимо научиться признавать личные авторитеты и цели, пояснил психолог.

