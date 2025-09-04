Психолог раскрыла, как прийти в себя после отношений с абьюзером

Первым шагом к восстановлению после расставания с абьюзером является признание факта насилия, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Тарибо. По ее словам, жертва не должна подавлять свои эмоции.

Признайте, что вы подвергались абьюзу, независимо от его формы — физической, эмоциональной, психологической или финансовой. Это не ваша вина. Ответственность за насилие всегда лежит на абьюзере. Разрешите себе проживать гнев, печаль, страх, разочарование. Не подавляйте их, они отравят изнутри, — сказала эксперт.

Психолог посоветовала искать общение с понимающими людьми, обратиться к друзьям, семье, терапевту или группе поддержки. Она отметила, что разговор о пережитом поможет почувствовать себя менее одиноким и получить необходимые ресурсы для восстановления.

Работайте над восстановлением самооценки. Абьюзеры часто манипулируют, критикуют и унижают, чтобы подорвать уверенность в себе. Начните с малого: делайте то, что приносит вам радость и удовольствие, вспомните о своих достижениях и сильных сторонах, заботьтесь о своем теле и душе. Установите четкие границы в общении с другими людьми и научитесь говорить «нет», — добавила психолог.

