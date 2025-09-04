Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:05

Психолог раскрыла, как прийти в себя после отношений с абьюзером

Психолог Тарибо: после разрыва с абьюзером жертва должна признать факт насилия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первым шагом к восстановлению после расставания с абьюзером является признание факта насилия, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Тарибо. По ее словам, жертва не должна подавлять свои эмоции.

Признайте, что вы подвергались абьюзу, независимо от его формы — физической, эмоциональной, психологической или финансовой. Это не ваша вина. Ответственность за насилие всегда лежит на абьюзере. Разрешите себе проживать гнев, печаль, страх, разочарование. Не подавляйте их, они отравят изнутри, — сказала эксперт.

Психолог посоветовала искать общение с понимающими людьми, обратиться к друзьям, семье, терапевту или группе поддержки. Она отметила, что разговор о пережитом поможет почувствовать себя менее одиноким и получить необходимые ресурсы для восстановления.

Работайте над восстановлением самооценки. Абьюзеры часто манипулируют, критикуют и унижают, чтобы подорвать уверенность в себе. Начните с малого: делайте то, что приносит вам радость и удовольствие, вспомните о своих достижениях и сильных сторонах, заботьтесь о своем теле и душе. Установите четкие границы в общении с другими людьми и научитесь говорить «нет», — добавила психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

психологи
абьюз
отношения
советы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, куда уехал племянник Галкина с военной специальностью
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский спутал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.