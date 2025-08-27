День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:28

Психолог рассказала, кто занимается шрекингом

Психолог Панфилова: непривлекательных возлюбленных выбирают неуверенные мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг, объясняется неуверенностью и нарциссизмом, заявила семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, переданным НСН, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

Это про какие-то комплексы, про отыгрывание: вот, выберу себе страшненькую и буду ей командовать, а она будет мне подчиняться — куда ей деваться. Да еще и буду ей намекать: ты в зеркало себя видела? Это некрасивая история, если говорить про психологию, — заявила она.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накачанные или подтянутые. Так она объяснила исследование китайских ученых, которое показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.

