22 декабря 2025 в 05:20

Названо одно из лучших исследований при подозрениях на импотенцию

Сексолог Матвеева: при проблемах с потенцией необходимо сделать допплерографию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При возникновении проблем с потенцией следует провести ультразвуковую допплерографию, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, это позволит достоверно определить наличие у мужчины патологий сосудистой системы.

Если есть намеки на эректильную дисфункцию, метод УЗДГ с фармакопробой расставляет все точки над i. Вводится микродоза сосудорасширяющего препарата, и на УЗИ видно, хорошо ли притекает артериальная кровь и нет ли утечки по венам. Данный метод четко разделяет психологические причины, когда с сосудами все идеально, и сосудистые проблемы — а это уже руководство к действию для кардиолога или уролога, — посоветовала Матвеева.

Ранее исследование, проведенное учеными из Университета Айовы, показало, что инфаркт миокарда увеличивает риск импотенции у мужчин на 64%. По информации специалистов, симптомы могут появиться в первые полгода после сердечного приступа.

Уролог-андролог Артур Богатырев ранее предупредил, что проблемы с мочеиспусканием могут быть предвестником импотенции. По его словам, частое мочеиспускание, ослабление струи или дискомфорт при посещении туалета могут быть признаками проблем с предстательной железой.

здоровье
советы
сексологи
мужчины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
