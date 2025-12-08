ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:12

Американские ученые раскрыли, что повышает риск импотенции на 64%

JSM: инфаркт может повысить риск импотенции у мужчин на 64%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инфаркт миокарда может повысить риск импотенции у мужчин на 64%, следует из исследования, проведенного учеными из Университета Айовы и опубликованного в журнале The Journal of Sexual Medicine. Там отметили, что симптомы могут проявиться в первые шесть месяцев после приступа.

Ученые указали, что для нормальной эрекции нужно эффективное кровоснабжение полового члена. Из-за инфаркта возможны проблемы с притоком крови в этот орган. Исследователи провели анализ здоровья 428 мужчин. Среди них у 271 испытуемого уменьшилась способность поддерживать эрекцию после перенесенного заболевания сердца.

Ранее уролог Армаис Камалов заявил, что сильный подогрев сидений и, напротив, чрезмерно холодное место в машине могут навредить репродуктивной системе мужчин. Он предупредил, что последствия этого могут быть необратимы.

До этого уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что трудности с мочеиспусканием — один из симптомов, который предшествует появлению импотенции. Среди более явных признаков можно выделить снижение интереса мужчины к интимной сфере и ухудшение эрекции.

