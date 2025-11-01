Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:24

Мужчин предупредили о скрытой опасности подогрева сидений

Уролог Камалов: подогрев сидений может навредить репродуктивной системе мужчин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильный подогрев сидений и, напротив, чрезмерно холодное место в машине могут навредить репродуктивной системе мужчин, заявил НСН уролог Армаис Камалов. Он предупредил, что последствия этого могут быть необратимы.

Мужчинам одинаково вредит и подогретое и холодное сиденье. Любое повышение температуры органов мошонки приводит к временному нарушению репродуктивной функции. Постоянное повышение может привести к серьезным и необратимым нарушениям, — отметил Камалов.

Особенную опасность подогрев сидений представляет в холодное время года, когда человек после горячего сиденья выходит на улицу. Резкий перепад температур негативно влияет на органы малого таза, пояснил врач.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что трудности с мочеиспусканием — один из симптомов, который предшествует появлению импотенции. Среди более явных признаков можно выделить снижение интереса мужчины к интимной сфере и ухудшение эрекции.

мужчины
автомобилисты
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.