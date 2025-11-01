Мужчин предупредили о скрытой опасности подогрева сидений

Сильный подогрев сидений и, напротив, чрезмерно холодное место в машине могут навредить репродуктивной системе мужчин, заявил НСН уролог Армаис Камалов. Он предупредил, что последствия этого могут быть необратимы.

Мужчинам одинаково вредит и подогретое и холодное сиденье. Любое повышение температуры органов мошонки приводит к временному нарушению репродуктивной функции. Постоянное повышение может привести к серьезным и необратимым нарушениям, — отметил Камалов.

Особенную опасность подогрев сидений представляет в холодное время года, когда человек после горячего сиденья выходит на улицу. Резкий перепад температур негативно влияет на органы малого таза, пояснил врач.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что трудности с мочеиспусканием — один из симптомов, который предшествует появлению импотенции. Среди более явных признаков можно выделить снижение интереса мужчины к интимной сфере и ухудшение эрекции.