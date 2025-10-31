Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:19

Уролог перечислил предвестники импотенции

Уролог Богатырев: импотенция может проявляться через трудности с мочеиспусканием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трудности с мочеиспусканием — один из симптомов, который предшествует появлению импотенции, сообщил уролог-андролог Артур Богатырев. По его словам, частое мочеиспускание, ослабление струи или боль при посещении туалета могут указывать на дисфункцию предстательной железы, что может привести к эректильной дисфункции, передает «Газета.Ru».

Специалист отметил, что среди более явных признаков можно выделить снижение интереса мужчины к интимной сфере, ухудшение эрекции, включая ее нестабильность, а также затруднения или полное отсутствие эякуляции. Эти симптомы могут быть связаны с гормональными или неврологическими нарушениями.

Богатырев подчеркнул, что наличие этих симптомов не обязательно указывает на импотенцию. Однако при обнаружении подобных изменений в организме важно не откладывать визит к урологу. Своевременная диагностика, по его словам, поможет сохранить сексуальное здоровье.

Ранее врач-уролог Ванесса Москера из колумбийского медцентра Forrest порекомендовала мужчинам эякулировать не реже 21 раза в месяц для профилактики заболеваний предстательной железы и снижения риска рака репродуктивной системы. Регулярная эякуляция, по ее словам, стимулирует выработку дофамина, улучшает сон и снижает тревожность.

