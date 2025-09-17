Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 03:46

Перечислены главные факторы развития бесплодия

Уролог Аполихин: вредные привычки и частая смена партнеров снижают фертильность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помимо вредных привычек, огромную опасность для фертильности представляет определенное сексуальное поведение, заявил РИА Новости директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. Другим вредным фактором для репродуктивного здоровья и мужчин и женщин является избыточное потребление алкоголя и курение.

Однако это не единственные угрозы. Важнейшим фактором риска развития бесплодия являются воспалительные заболевания, там есть прямая связь с девиантным сексуальным поведением и сменой половых партнеров.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

Позже гинеколог Аида Мусаева заявила, что употребление ананаса может уменьшить боль во время менструального цикла. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами, помогает облегчить неприятные симптомы во время критических дней.

беременность
курение
алкоголизм
уролог
