Гинеколог назвала продукт, способный уменьшить боль во время менструации Гинеколог Мусаева: ананас поможет уменьшить боль во время менструального цикла

Употребление ананаса может уменьшить боль во время менструального цикла, заявила NEWS.ru врач — акушер-гинеколог женской консультации Химкинской клинической больницы Аида Мусаева. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами, помогает облегчить неприятные симптомы во время критических дней.

Как уменьшить менструальную боль? Нам поможет сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами. Для облегчения менструальной боли рекомендуется употреблять продукты, богатые магнием, кальцием, витаминами группы В и омега-3 жирными кислотами, а также продукты, богатые антиоксидантами. Какие продукты облегчают менструальную боль? Ананас — он содержит бромелайн, который может помочь уменьшить боль. Орехи, семечки, бобовые, тыквенные семечки, а также грецкие орехи, миндаль, арахис, бананы, авокадо, печеный картофель с кожурой, темно-зеленые листовые овощи, — пояснила Мусаева.

Также к числу продуктов, снижающих менструальную боль, врач отнесла зеленые овощи, кунжут, миндаль и соевые бобы. Она добавила, что в этот период также важно включать в рацион жирную рыбу и грецкие орехи.

Какие еще продукты снижают менструальную боль? Это молочные продукты, зеленые овощи, кунжут, миндаль, соевые бобы. Витамины группы В: крупы, бананы, бобовые, темно-зеленые овощи. Омега-3 жирные кислоты: жирная рыба, семена льна, грецкие орехи, авокадо, растительные масла. Также следует добавить в рацион яблоки, цитрусовые, капусту и ягоды, — резюмировала Мусаева.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что российским женщинам не стоит беспокоиться из-за сообщений о «токсичных тампонах», так как гигиеническая продукция в РФ проходит строгий контроль качества. Она напомнила о высоких требованиях к такой продукции.