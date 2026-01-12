Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья

Певица Лариса Долина может задолжать 1,5 млн рублей покупательнице квартиры в Хамовниках Полине Лурье за месяц просрочки в передаче недвижимости, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, ежедневные пени можно оценить в 50 тыс. рублей.

Лурье можно вообще не торопиться принимать у Долиной квартиру [в Хамовниках], а еще накрутить ей пени, штрафы, претензии и компенсацию за то, что она не может вовремя въехать в свое недвижимое имущество по решению, на минуточку, Верховного суда. Каждый день просрочки, я думаю, можно оценить в 50 тыс. рублей. То есть, соответственно, за месяц это около 1,5 млн рублей. Пусть Лурье не въезжает, можно потом с певицы взыскивать [средства]. В данной ситуации суды будут на стороне Лурье, — пояснил Бенхин.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что быстрая передача ключей Лурье от квартиры в Хамовниках спасет репутацию Долиной. По его словам, только после этого общество может изменить свое отношение к певице, что откроет возможности для улучшения ее положения.