Продюсер дал совет Долиной, как восстановить репутацию

Быстрая передача ключей покупательнице квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье спасет репутацию народной артистки России, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, только после этого общество может изменить свое отношение к певице, что откроет возможности для улучшения ее положения.

Я бы рекомендовал Долиной сначала закрыть вопрос [с передачей ключей Лурье], как полагается, по предписанию суда. Если нужно лично, то пусть лично передаст ей ключи. Тогда этот вопрос закроется, и население начнет постепенно оттаивать. Определенные репутационные шаги смогут помочь Долиной не вернуть былую популярность, но улучшить ее состояние в целом, — высказался Рудченко.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что затягивание исполнения решения суда о передаче квартиры в Хамовниках Лурье может обернуться уголовным делом в отношении Долиной. Однако, по его словам, маловероятно, что это может закончиться уголовным преследованием.

До этого адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что покупательница квартиры Долиной не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам адвоката, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.