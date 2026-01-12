На популярном российском курорте остановили работу канатной дороги

Канатная дорога «Фристайл» в горнолыжном секторе А курорта Шерегеш закрыта на неопределенное время, сообщила пресс-служба дирекции курорта. Причиной остановки названы технические неполадки.

Приостановлена работа (технические причины / погодные условия) <…>. Кресельная КД «Фристайл», — сказано в сообщении.

В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали ТАСС, что утром 12 января в здании машинного отделения одной из канатных дорог указанного сектора произошел пожар. В результате возгорания огнем была уничтожена кровля на площади 70 кв. м, а также повреждено электрооборудование внутри помещения на 10 кв. м. В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет, специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Шерегеше была зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции, которую туристы связывали с посещением бара на улице Снежной. Telegram-канал Baza утверждал, что десятки пострадавших, включая детей, жаловались на боли в животе и температуру, но представители заведения отрицали свою вину и ссылались на эпидемию на всем курорте.