Январь на огороде в доме: лунный календарь для мудрых дачников — план на весь сезон

Начало года — идеальное время, чтобы спокойно продумать огородные дела и настроиться на будущий урожай. Следование лунному календарю помогает работать в гармонии с природой: растения лучше развиваются, а хлопот становится меньше. Давайте спланируем январские заботы — от посевов до ухода за зимним садом.

В январе стоит пересмотреть семенной запас и составить список покупок: это сэкономит деньги и избавит от лишних вещей на полках. Если есть возможность, загляните на участок: аккуратно стряхните снег с ветвей (лучше 24 января), защитите вечнозеленые растения от солнца и подкормите птиц.

Для обрезки растений подойдут дни с 4 по 17 января, а вот 3 и 18 января — время отдыха. Для посевов есть свои сроки: томаты, перцы и баклажаны сеют 23–25 января; зелень и капусту — 2, 21–23 и 30 января; корнеплоды и луковичные — 19 и 25–27 января. Не забывайте следить за хранилищем: поддерживайте температуру 4–5 °C и влажность около 90%, используйте древесную золу для профилактики грибка и грызунов.

