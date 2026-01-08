Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:20

Теплые грядки — секрет раннего урожая: как подготовить теплицу без снега за 7 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете начать посадки на две недели раньше, а зима выдалась малоснежной? Не беда! Есть проверенный способ подготовить теплицу к сезону даже без естественного снежного покрова. Такая технология не только компенсирует нехватку талой воды, но и создает идеальный микроклимат для растений. Давайте разбираться, как сделать теплые грядки, которые подарят вам богатый урожай.

Как только сойдет снег, приступайте к работе. Сначала уложите на грядки слой ошпаренных опилок — они станут отличной мульчей, сохранят влагу и защитят корни растений. Далее приготовьте смесь из стакана измельченного мела, растительных остатков и торфа, равномерно распределив ее по поверхности.

Затем добавьте в почву торф, перегной, песок и мочевину в равных пропорциях. После этого полейте грядку теплой водой — понадобится 10 ведер на квадратный метр — и накройте пленкой на неделю. Через 7 дней земля станет рыхлой, воздухопроницаемой и насыщенной питательными веществами. Теперь можно смело приступать к посадкам!

Ранее сообщалось, что на вашей грядке вырастет не просто морковка, а настоящий хрустящий и сладкий деликатес. Вам стоит обратить внимание на гибрид «балтимор F1». Этот сорт любят опытные огородники не только за богатый урожай, но и за его потрясающий вкус, который особенно нравится детям.

Проверено редакцией
грядки
советы
огороды
растения
