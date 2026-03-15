15 марта 2026 в 17:05

Махровые красавцы поражают взгляд: все о цикламенах и 3 классных сортах

Цикламены — одни из самых эффектных цветов для холодного сезона. Пока за окном зима, на подоконнике распускаются десятки изящных цветков с необычно изогнутыми лепестками. Они выглядят словно маленькие бабочки и способны цвести несколько месяцев подряд.

Многие выращивают цикламены только дома, но летом растения можно вынести в сад. В этот период они обычно уходят в покой, поэтому горшки ставят в прохладную тень, например под кусты или на северную сторону дома. Осенью цикламен снова начинает расти и выпускает новые листья и бутоны.

Интересный факт: цикламен может жить 10–15 лет, если правильно ухаживать за клубнем и давать растению отдых летом.

«Криспи ред» (Crispy Red) — роскошный махровый сорт темно-бордового цвета с плотными бархатными лепестками. Цветы крупные — до 6–8 см, куст аккуратный и компактный. Цветение продолжается с октября до марта. Сорт устойчив к болезням и переносит кратковременное похолодание до −3°C.

«Виктория» (Victoria) — очень нарядный цикламен с белыми лепестками и яркой малиновой каймой. Цветки выглядят контрастно и эффектно, а само растение образует аккуратный компактный куст. Цветет обильно всю зиму.

«Фантазия роуз» (Fantasia Rose) — нежный сорт с насыщенно-розовыми махровыми цветами и слегка волнистыми лепестками. Цветение плотное и продолжительное, благодаря чему растение долго остается декоративным.

Посадив несколько разных сортов, можно создать дома настоящий зимний цветник — а летом просто вынести горшки в сад, чтобы растения спокойно отдохнули до нового сезона цветения.

Ольга Шмырева
