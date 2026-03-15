Цветы круглый год: 3 многолетника-трансформера — зимой с вами дома, а летом в саду

Эти растения легко превращаются из комнатных любимцев в роскошное украшение клумбы. Если хочется выращивать цветы, которые радуют круглый год, стоит обратить внимание на растения-«трансформеры». Летом они великолепно чувствуют себя в саду, украшая клумбы и кашпо, а с наступлением холодов спокойно переезжают в дом и продолжают расти как комнатные цветы.

Пентас Lucky Star — один из самых эффектных вариантов для сада и балкона. Компактный куст высотой около 30–45 см формирует аккуратную густую шапку из соцветий-звездочек диаметром до 10 см. Цветы яркие, насыщенные, не выгорают даже на жарком солнце и появляются раньше, чем у многих других сортов. Пентас отлично смотрится в клумбах, контейнерах и подвесных кашпо, а осенью его легко занести в дом и выращивать как комнатное растение.

Бегония вечноцветущая — еще одно растение, которое прекрасно чувствует себя и в саду, и на подоконнике. Невысокие аккуратные кустики покрываются множеством мелких цветков и сохраняют декоративность все лето. Бегонии часто высаживают в бордюрах, контейнерах и цветочных композициях.

Колеус — настоящий король декоративной листвы. Его яркие листья могут сочетать сразу несколько оттенков: бордовый, зеленый, розовый, желтый. В саду колеус создает эффектные цветовые пятна и отлично смотрится в клумбах и кашпо рядом с цветущими растениями.

Лаваш не нужен: мешаю кефир с мукой, добавляю зелень и колбасу — через 5 минут готов завтрак мечты
Ольга Шмырева
