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08 июня 2026 в 22:20

Этот живой ковер цветет розовыми звездами все лето везде — среди камней и на голых склонах

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник способен расти в местах, совершенно непригодных для других декоративных культур: на каменистых горках, склонах, между плитами дорожек и даже на подпорных стенках.

Камнеломка образует плотные вечнозеленые подушки из мелких мясистых листьев высотой от 5 до 30 см, а в период цветения с мая по август (в зависимости от вида и сорта) покрывается множеством мелких цветков-звездочек белого, розового, красного, желтого или пурпурного цвета.

Это растение фантастически выносливо: оно засухоустойчиво, холодостойко и зимует без укрытия в большинстве регионов России, выдерживая морозы.

Сажать камнеломку лучше всего в конце апреля — начале мая или в сентябре на расстоянии 15–30 см между растениями. Выберите для нее светлое место с легкой полутенью в полуденные часы. Уход минимален: полив только в засуху, удаление сорняков в первые годы, пока камнеломка не сомкнется в плотный ковер, и подкормка комплексным удобрением дважды за сезон.

Ранее были названы цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках.

Проверено редакцией
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