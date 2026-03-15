Лучшие рецепты с лавашом! 3 быстрых шедевра: трубочки, рулетики, лазанья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тонкий лаваш — настоящая находка для быстрых домашних блюд. Из него легко приготовить и горячий завтрак, и холодную закуску для гостей, и даже сытный ужин. Лаваш не требует долгой подготовки, хорошо держит начинку и быстро подрумянивается на сковороде или в духовке. Ниже собраны три проверенных рецепта, которые выручат, когда хочется вкусной домашней еды без долгой готовки.

Хрустящие трубочки с сыром и яйцом

Начните утро с простого и ароматного блюда. В глубокой миске взбейте 3 яйца с щепоткой соли и черного перца. Добавьте 150 г тертого сыра. Используйте сулугуни или моцареллу — они дают аппетитную тягучесть, но подойдет и обычный твердый сыр. Добавьте пучок рубленого укропа и 2 ст. л. сметаны или майонеза. Перемешайте до однородности.

Возьмите один лист тонкого лаваша и разрежьте его на 4–6 прямоугольников. Выложите на каждый по 1–2 ст. л. начинки и распределите по поверхности, оставляя края свободными. Сверните плотные рулетики, аккуратно заворачивайте края внутрь.

Разогрейте сковороду, смажьте дно небольшим количеством масла. Выложите трубочки швом вниз, чтобы они не раскрылись. Обжаривайте 2–3 минуты до румяной корочки, затем переверните и готовьте еще пару минут. Переложите готовые трубочки на бумажное полотенце.

Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами.

  • Совет: для особенно хрустящей корочки жарьте трубочки на смеси сливочного и растительного масла.

Трубочки из лаваша: быстрый рецепт Трубочки из лаваша: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рулетики из лаваша с тремя начинками — закуска за 10 минут

Такие рулетики отлично подходят для праздничного стола или быстрых домашних закусок. Подготовьте три простые начинки.

Для первой натрите 200 г крабовых палочек, добавьте 2 вареных яйца, 100 г сыра, 2 ст. л. майонеза и немного укропа. Для второй нарежьте 200 г ветчины мелкими кубиками, смешайте со 150 г тертого сыра, зубчиком чеснока и майонезом. Для третьей используйте 150 г слабосоленой красной рыбы, сливочный сыр и зелень.

Разверните лист лаваша, смажьте тонким слоем майонеза или плавленого сырка. Распределите одну из начинок, оставляя свободными 2–3 см с одного края. Сверните плотный рулет, начинайте с края с начинкой.

Повторите с другими начинками. Заверните рулеты в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте рулетики ломтиками и выложите на блюдо.

  • Совет: чтобы рулет не разворачивался, смажьте свободный край лаваша майонезом перед сворачиванием.

Рулетики из лаваша: быстрый рецепт закуски Рулетики из лаваша: быстрый рецепт закуски Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем

Этот рецепт помогает приготовить сочное и сытное блюдо быстро. Начните с мясного соуса. Нарежьте одну луковицу и 2 зубчика чеснока, обжарьте их на сковороде до мягкости. Добавьте 500 г мясного фарша и жарьте, разбивайте комочки. Когда фарш побелеет, влейте 500 мл томатной пассаты или протертых помидоров. Посолите, поперчите, добавьте щепотку сушеного базилика и орегано. Тушите около 10 минут.

Подготовьте заливку: смешайте 200 мл сметаны, 100 мл молока и немного соли.

В форму для запекания выложите лист лаваша так, чтобы края немного свисали. Смажьте его частью заливки, выложите треть мясного соуса и посыпьте тертым сыром. Повторите слои еще два раза. Заверните края последнего листа внутрь, полейте оставшейся заливкой и посыпьте примерно 150 г сыра.

Запекайте при температуре 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

  • Совет: достаньте лазанью из духовки и дайте ей постоять 10 минут. После этого она будет легче нарезаться и сохранит форму.

Какое блюдо из лаваша станет вашим любимым? Попробуйте приготовить все три варианта и убедитесь, что вкусная еда не всегда требует часов у плиты!

Анастасия Фомина
А. Фомина
