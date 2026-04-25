Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного

Беру лаваш, капусту, морковь, лук и помидор — обжариваю начинку, заворачиваю в лаваш рулетом, нарезаю шайбочками, заливаю яично-молочной смесью и запекаю в духовке.

Через 40 минут на столе румяный, сочный пирог, который получается без замеса теста, без возни и намного вкуснее обычных пирогов с капустой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: нежный лаваш, пропитанный заливкой, сочная капустная начинка с морковью и помидором, а сверху — румяная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш (160 г), 500 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 50 г сыра, соль и перец по вкусу; для заливки — 3 яйца, 250 мл молока, 150 г сметаны, 1/3 чайной ложки соли, перец по вкусу. Капусту нашинкуйте, лук и помидор нарежьте кубиками, морковь натрите. Обжарьте лук с морковью, добавьте помидор, затем капусту, тушите до готовности 8–10 минут, посолите, поперчите.

Для заливки смешайте яйца, молоко, сметану, соль и перец. Лаваш распределите по начинке, сверните рулетом, нарежьте шайбочками толщиной 3 см. Выложите в смазанную маслом форму, залейте заливкой, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 200 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим со сметаной — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

