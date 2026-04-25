Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного

Беру лаваш, капусту, морковь, лук и помидор — обжариваю начинку, заворачиваю в лаваш рулетом, нарезаю шайбочками, заливаю яично-молочной смесью и запекаю в духовке.

Через 40 минут на столе румяный, сочный пирог, который получается без замеса теста, без возни и намного вкуснее обычных пирогов с капустой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: нежный лаваш, пропитанный заливкой, сочная капустная начинка с морковью и помидором, а сверху — румяная сырная корочка.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш (160 г), 500 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 50 г сыра, соль и перец по вкусу; для заливки — 3 яйца, 250 мл молока, 150 г сметаны, 1/3 чайной ложки соли, перец по вкусу. Капусту нашинкуйте, лук и помидор нарежьте кубиками, морковь натрите. Обжарьте лук с морковью, добавьте помидор, затем капусту, тушите до готовности 8–10 минут, посолите, поперчите.

Для заливки смешайте яйца, молоко, сметану, соль и перец. Лаваш распределите по начинке, сверните рулетом, нарежьте шайбочками толщиной 3 см. Выложите в смазанную маслом форму, залейте заливкой, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 200 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим со сметаной — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

рецепты
кулинария
лаваш
капуста
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

