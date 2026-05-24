Курица больше не нужна. Делаю цезарь с беконом и яйцом всмятку: нежнее и интереснее классического

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящий бекон и нежный яичный желток. Никакой возни — просто обжарил бекон, сварил яйца, нарезал салат и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий бекон, нежные яйца всмятку, свежие листья салата, ароматные сухарики и пикантная майонезно-масляная заправка с лимоном и пармезаном. Он намного сытнее и интереснее классического цезаря с курицей. Идеален для ужина, обеда или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 6 ломтиков бекона, 4 яйца, 1 кусок белого хлеба, 6 ст. ложек майонеза, 4 ст. ложки оливкового масла, 2 ч. ложки лимонного сока, пучок листьев салата, 50 г пармезана.

Яйца сварите всмятку (3–4 минуты после закипания). Бекон обжарьте до хруста, хлеб подсушите и нарежьте кубиками. Для заправки смешайте майонез, масло, лимонный сок. Соедините листья салата, очищенные яйца, бекон и сухарики. Полейте соусом, посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот цезарь с беконом и яйцом. Удивило то, что яйцо всмятку придало салату нежную кремовую текстуру, а бекон — хруст и соленость. Соус получился идеальным — не перебил вкус ингредиентов. Даже без курицы салат оказался очень сытным. Кстати, вместо майонеза можно взять греческий йогурт — вкус станет легче. Рецепт — настоящая находка для фанатов цезаря!

