Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 17:30

Курица больше не нужна. Делаю цезарь с беконом и яйцом всмятку: нежнее и интереснее классического

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящий бекон и нежный яичный желток. Никакой возни — просто обжарил бекон, сварил яйца, нарезал салат и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий бекон, нежные яйца всмятку, свежие листья салата, ароматные сухарики и пикантная майонезно-масляная заправка с лимоном и пармезаном. Он намного сытнее и интереснее классического цезаря с курицей. Идеален для ужина, обеда или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 6 ломтиков бекона, 4 яйца, 1 кусок белого хлеба, 6 ст. ложек майонеза, 4 ст. ложки оливкового масла, 2 ч. ложки лимонного сока, пучок листьев салата, 50 г пармезана.

Яйца сварите всмятку (3–4 минуты после закипания). Бекон обжарьте до хруста, хлеб подсушите и нарежьте кубиками. Для заправки смешайте майонез, масло, лимонный сок. Соедините листья салата, очищенные яйца, бекон и сухарики. Полейте соусом, посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот цезарь с беконом и яйцом. Удивило то, что яйцо всмятку придало салату нежную кремовую текстуру, а бекон — хруст и соленость. Соус получился идеальным — не перебил вкус ингредиентов. Даже без курицы салат оказался очень сытным. Кстати, вместо майонеза можно взять греческий йогурт — вкус станет легче. Рецепт — настоящая находка для фанатов цезаря!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачки не жарю, нарезаю шайбами и запекаю с помидорами — через 25 минут сочные колечки к ужину
Общество
Кабачки не жарю, нарезаю шайбами и запекаю с помидорами — через 25 минут сочные колечки к ужину
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
Общество
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Общество
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта
Общество
Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
Общество
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина ранил пьяных подростков, напавших на него с ружьем и ножом
Стадион «Лужники» почтил память жертв атаки в ЛНР минутой молчания
Минобороны Украины признало прилет по штабу ВСУ
Нежелание иметь семью, псевдоним, дружба с Галкиным: как живет Цискаридзе
Китай запустил космический корабль с тремя космонавтами
Журналист из Пакистана объяснил, зачем Киев убивает российских детей
Массовая давка случилась на фестивале в Южной Каролине
Великобритания и Франция не захотели тратить на Украину деньги НАТО
Иран допустил выход из ДНЯО
Автомобиль россиянина вспыхнул на дороге в Таиланде
Трамп назвал главное условие для снятия морской блокады с Ирана
Стало известно, сколько суток Энергодар остается без света из-за атак ВСУ
Автобус сгорел дотла посреди дороги в Набережных Челнах
В Госдуме назвали важный итог удара России по военным объектам Украины
Сотрудница супермаркета свернула шеи бездомным котятам
Житель Энергодара в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения
Один человек погиб в ходе массовой аварии в Подмосковье
Селехметьева проиграла Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции
Стало известно о новом государственном визите Путина
Пасечник встретил иностранных журналистов в больнице после атаки ВСУ на ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.