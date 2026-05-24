Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 17:00

Кабачки не жарю, нарезаю шайбами и запекаю с помидорами — через 25 минут сочные колечки к ужину

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит овощные запеканки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал, выложил слой за слоем, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кабачковые колечки с ароматными помидорами и тягучей сырной корочкой. Запекание делает их мягкими, но не разваренными, а сыр придает румяность и насыщенный вкус. Идеально к мясу, птице или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте кружочками, помидоры — тонкими кольцами. Чеснок мелко порубите. Выложите кабачки в форму, посолите, поперчите, посыпьте чесноком и травами. Сверху выложите помидоры. Посыпьте тертым сыром. Сбрызните маслом. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти запеченные кабачки с помидорами. Удивило то, что кабачки не размякли, а остались слегка хрустящими. Сыр расплавился равномерно, а помидоры добавили сочности и кислинки. Даже без мяса блюдо получилось очень сытным. Кстати, вместо прованских трав можно взять орегано или базилик — вкус станет итальянским. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Бочонки из кабачков: пачка фарша, два цукини, 40 минут — и на столе у вас сытный ужин
Общество
Бочонки из кабачков: пачка фарша, два цукини, 40 минут — и на столе у вас сытный ужин
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Общество
Лепешки «Зеленушки» на кефире с сыром и зеленью: хрустящие, ароматные и очень вкусные — идеальны к ужину
Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта
Общество
Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Общество
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
Общество
Смешала цветную капусту, яйца и сливки — через 25 минут подаю воздушное суфле: нежнее и полезнее запеканки
ужины
рецепты
кабачки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра
Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева
«Все сходит с рук»: наглой выходке Зеленского нашли объяснение
Удар «Орешником», в Киеве взмолились о мире: новости СВО к вечеру 24 мая
Стало известно, какие продукты Россия стала меньше закупать у стран ЕС
Назван предполагаемый виновник ДТП с участием Прудникова
Число пострадавших при ударе по Старобельску детей вновь возросло
Пенсионерка насмерть подавилась шашлыком
Пострадавшего в Старобельске доставили в Москву в тяжелом состоянии
Россия осудила теракт на железной дороге в Пакистане
Лантратова встретилась с Пасечником в больнице в ЛНР
Иностранная пресса увидела живых свидетелей удара ВСУ по Старобельску
«Стекла в руках»: в МЧС рассказали, что пережили дети в Старобельске
Греческий журналист назвал атаку в ЛНР попыткой уничтожения русского языка
В Иране назвали число судов, прошедших через Ормузский пролив за сутки
Назван способ решить проблему дефицита кадров в российской экономике
Тела погибших в Старобельске детей отвезут в их родные муниципалитеты
«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске
Известный футболист попал в ДТП в Москве
Полиция задержала петербургского Отелло с кислотой и ножом
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.