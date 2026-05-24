Кабачки не жарю, нарезаю шайбами и запекаю с помидорами — через 25 минут сочные колечки к ужину

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит овощные запеканки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал, выложил слой за слоем, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кабачковые колечки с ароматными помидорами и тягучей сырной корочкой. Запекание делает их мягкими, но не разваренными, а сыр придает румяность и насыщенный вкус. Идеально к мясу, птице или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте кружочками, помидоры — тонкими кольцами. Чеснок мелко порубите. Выложите кабачки в форму, посолите, поперчите, посыпьте чесноком и травами. Сверху выложите помидоры. Посыпьте тертым сыром. Сбрызните маслом. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти запеченные кабачки с помидорами. Удивило то, что кабачки не размякли, а остались слегка хрустящими. Сыр расплавился равномерно, а помидоры добавили сочности и кислинки. Даже без мяса блюдо получилось очень сытным. Кстати, вместо прованских трав можно взять орегано или базилик — вкус станет итальянским. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!