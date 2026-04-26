Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне Стрельба в Вашингтоне может повлиять на планы визита Карла III

Программа государственного визита короля Великобритании Карла III в США может измениться из-за инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton, сообщил представитель Букингемского дворца. Визит британского монарха запланирован на 27–30 апреля.

[Карл III] с большим облегчением узнал о том, что президент [США Дональд Трамп], первая леди [Мелания Трамп] и все гости не пострадали. <...> Будут проведены дискуссии с американскими коллегами о том, в какой степени события вечера субботы могут или не могут повлиять на операционное планирование визита, — сказал источник.

Карл III и королева Камилла после стрельбы направили послание президенту и первой леди США, выразив соболезнования пострадавшим и благодарность службам безопасности. Ожидается, что король Великобритании выступит в Конгрессе и будет принят Трампом в Белом доме.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Карл III не сможет изменить позицию Трампа по Украине во время визита в США. По мнению эксперта, монарх попытается использовать встречу для сглаживания углов и примирения сторон на фоне исторических событий. При этом в США сейчас менее заинтересованы в украинском конфликте и поддержке Евросоюза.