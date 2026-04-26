Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой Стармер по телефону обсудил с Трампом стрельбу в Вашингтоне

Глава правительства Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после стрельбы на мероприятии с его участием, сообщила канцелярия британского правительства. Стармер осудил инцидент, назвав недопустимым насилие против демократических институтов и свободы прессы.

Премьер провел переговоры с президентом Трампом. Он передал свои наилучшие пожелания президенту и первой леди (Меланье) после шокирующих сцен, произошедших вчера вечером на ужине для корреспондентов в Белом доме. Он <...> пожелал скорейшего выздоровления раненому служащему, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что стрелок имел серьезные личные проблемы и руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями. По его словам, в сердце злоумышленника долгое время жила ненависть, а родственники прежде жаловались на его поведение в правоохранительные органы.

Кроме того, Трамп отметил, что наличие в Белом доме безопасного бального зала помогло бы предотвратить стрельбу в отеле. Американский лидер напомнил, что военные и Секретная служба более 100 лет требовали строительства этого помещения.