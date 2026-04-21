Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 05:31

Дмитриев дал неожиданный совет Стармеру на фоне скандала

Дмитриев назвал вариант с отставкой Стармера лучшим сценарием для Британии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим связям с другими странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети заявил, что оптимальным выходом для премьер-министра Великобритании Кира Стармера и самого Соединенного Королевства стало бы увольнение политика. Так он отреагировал на сообщения об утечке нескольких вариантов речей премьера, в которых предусматривались разные формулировки извинений в связи со скандалом вокруг Питера Мандельсона.

Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: «Уйти в отставку», — написал Дмитриев.

Мандельсон занял пост посла Великобритании в США в феврале 2025 года, однако уже в сентябре был вынужден оставить должность после появления новой информации о его контактах со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер не раз приносил извинения за решение о его назначении, поскольку Мандельсон долгое время считался одной из ключевых фигур правящей Лейбористской партии и возглавлял дипмиссию в Вашингтоне.

Ранее британские чиновники раскритиковали Стармера за неумение и нежелание руководить страной. Они посчитали, что у него нет четкой стратегии и энергии для проведения реформ.

Мир
Великобритания
Кир Стармер
Кирилл Дмитриев
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.