В Британии осудили Стармера за нежелание руководить страной Politico: Стармера раскритиковали за неумение и нежелание руководить страной

Британские чиновники раскритиковали премьер-министра Кира Стармера за неумение и нежелание руководить страной, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Они считают, что у него нет четкой стратегии и энергии для проведения реформ.

Критики также отметили, что британский премьер не интересуется жителями страны, часто проводит время вне офиса. Они добавили, что политик не проявляет любопытства и не задает вопросов по теме политики.

Ранее появилась информация, что Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Для главы британского правительства ситуация может обернуться репутационными рисками. Позднее в Лондоне указали, что Стармер не намерен уходить в отставку.

До этого Стармер оказался в центре скандала, вызванного его отдыхом в Испании. По данным СМИ, политик уехал загорать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в адрес Ирана. Журналисты напомнили, что Стармер нарушил собственный дипломатический принцип.