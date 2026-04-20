Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 08:45

В Британии осудили Стармера за нежелание руководить страной

Politico: Стармера раскритиковали за неумение и нежелание руководить страной

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британские чиновники раскритиковали премьер-министра Кира Стармера за неумение и нежелание руководить страной, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Они считают, что у него нет четкой стратегии и энергии для проведения реформ.

Критики также отметили, что британский премьер не интересуется жителями страны, часто проводит время вне офиса. Они добавили, что политик не проявляет любопытства и не задает вопросов по теме политики.

Ранее появилась информация, что Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Для главы британского правительства ситуация может обернуться репутационными рисками. Позднее в Лондоне указали, что Стармер не намерен уходить в отставку.

До этого Стармер оказался в центре скандала, вызванного его отдыхом в Испании. По данным СМИ, политик уехал загорать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в адрес Ирана. Журналисты напомнили, что Стармер нарушил собственный дипломатический принцип.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
премьер-министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.