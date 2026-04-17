В Британии заговорили об отставке Стармера после скандала с МИД

Кабмин Великобритании: Стармер не уйдет в отставку на фоне скандала с МИД

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен уходить в отставку на фоне скандала вокруг обхода проверки безопасности экс-посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, сообщает Sky News со ссылкой на главного секретаря правительства Даррена Джонса. Он подчеркнул необходимость стабильного руководства в условиях внешних вызовов.

Нет. И я думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в мире, не в последнюю очередь в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, и на то, как это влияет на уровень жизни людей, счета за электроэнергию, цены на продовольствие <…> Нужен заслуживающий доверия, надежный, сильный премьер-министр, который сможет провести страну через эти трудные испытания, — сказал Джонс.

Ранее появилась информация, что Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Для главы британского правительства ситуация может обернуться репутационными рисками.

Позже стало известно, что Стармера предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения Мандельсона послом в США. Один из рисков был связан с лоббистской фирмой Мандельсона Global Counsel. В числе ее клиентов находились принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok, транснациональная нефтегазовая компания Shell, Premier League, JP Morgan, BP и другие крупные корпорации.